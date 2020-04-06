Заразившегося коронавирусом британского премьера госпитализировали

Ожидается, что в больнице Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы

Премьер Великобритании Борис Джонсон, беременная невеста которого перенесла COVID-19, проходящий лечение от коронавируса, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.

Ожидается, что там Джонсон пройдет медобследование и сдаст анализы.

"Речь идет о мере предосторожности, так как у премьер-министра все еще наблюдаются симптомы коронавируса спустя 10 дней после того, как ему поставили диагноз", - сказал представитель главы правительства.

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При этом он заверил, что Джонсон во время госпитализации продолжит курировать работу своего кабинета министров.

Телеканал Sky news передаёт, что речь действительно не шла об экстренной госпитализации: Джонсон самостоятельно добрался до больницы. Ожидается, что там он проведет ночь.

О том, в каком именно медучреждении находится премьер, не сообщается. Госпитализация проведена по совету его лечащего врача, констатировавшего, что 55-летний Джонсон никак не идет на поправку: в частности, у пациента до сих пор держится высокая температура.

А тем временем, Королева Великобритании Елизавета II в видеообращении призвала граждан страны к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса.

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