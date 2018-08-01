Засада в кустах и наемники "Вагнера": подробности убийства журналистов РФ в Африке

Сегодня, 11:11

Один из убитых россиян критиковал Путина и выступал за возвращение Украине Крыма

Фото из архива
Фото из архива

31 августа в СМИ появилась информация об убийстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих российских журналистов. Как выяснилось – это были Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они убиты группой неизвестных вооруженных людей. Посольство России в ЦАР сообщило, что двое убитых имели при себе пресс-карты "Известий". Хотя в самом российском издании заявили, что их журналисты в последнее время не были на территории ЦАР.

7_main_new.1533061392Фото: Facebook

В СМИ говорят о том, что съемочная группа якобы снимала фильм о работе наемников ЧВК "Вагнера", которых заметили в Африке еще в апреле.

Как рассказал мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле, выжил лишь водитель, который вез журналистов на встречу со своим помощником.

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"Согласно объяснениям водителя, когда они находились в 23 километрах от Сибю ... вооруженные люди вышли из-за кустов и открыли огонь по транспортному средству. Трое журналистов погибли сразу же", – сказал он.

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Стало известно, что россияне везли дорогостоящую технику, что и вполне могло стать причиной для ограбления.

В то же время Дэпеле уточнил, что убиты были двое россиян и один украинец. Возможно, речь шла о Джемале, который неоднократно выступал за возвращение аннексированного Крыма Украине, а также называл себя "укропом" и выступал против политики президента РФ Владимира Путина.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили фамилии погибших журналистов в Африке.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было осведомлено о нахождении на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведение мероприятий по отправке тел на родину", – отметили в ведомстве.

По факту убийства журналистов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее французское издание Le Figaro узнало, зачем наемники ЧВК "Вагнера" перебираются в Африку. Сирийский "рынок" для наемников уже неинтересен, и теперь они отправляются в африканские страны, где назревают военные конфликты.

Также на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук писал, что в России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс. Российский силовики провели обыски и задержания в "Союзе десантников России". Организация использовалась спецслужбами РФ для работы на украинском направлении.
Россия, убийство, журналисты, Африка, вагнер, ЦАР
Источник:

"Сегодня"

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