Затопило вторые этажи зданий: в Японии в результате наводнения погибли десятки людей (фото)

После того как наводнение унесло жизни десятков людей в Китае, непогода начала бушевать и в Японии. Из-за обильных дождей появилась угроза оползней. В результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает издание Associated Press.

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Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация более 203,2 тыс. человек. Спасатели и военные вертолетами эвакуировали людей с крыш домов. В некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.

"В спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарные. Большинство домов в регионе Кумамото затоплены до самых крыш", - говорится в сообщении.

Напомним, от наводнения страдают и украинцы. Интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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Ранее президент Владимир Зеленский проверил ликвидацию последствий наводнения на Ивано-Франковщине и заверил, что деньги на ликвидацию последствий потопа есть .

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