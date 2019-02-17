Затопление шахт в Зимбабве: погибшими считаются 60 человек
Шахты затопило после обильных ливней. Тела 22 погибших уже нашли
В Зимбабве из-за затопления двух шахт провинции Западный Машоналенд погибшими считаются 60 человек. Об этом сообщает агентство AFP.
Как сообщает Reuters, что в шахтах и туннелях уже обнаружили не менее 22 тел, поиски остальных жертв трагедии продолжаются. Причиной затопления шахт стали мощные ливни, которые обрушились на провинцию.
Напомним, в Польше из-за землетрясения произошел обвал в шахте. Во время толчков под землей работали 32 шахтера. 16 человек смогли выйти из коридора, не пострадав, а семеро – получили травмы и были госпитализированы.
Ранее в Китае при обрушении угольной шахты погиб 21 человек. Всего в шахте на момент происшествия находились 87 горняков, 66 из них были спасены после аварии.
Кроме того, в апреле 2018 года шахта обрушилась в Грузии. Из-за оползня погибли шесть работников шахты, еще трое получили серьезные ранения. Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалился ее свод.
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