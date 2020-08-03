Завещание уже написано: у бывшего Папы Римского нашли опасную болезнь

У бывшего Папы Римского Бенедикта XVI обнаружена опасная болезнь.
Ссылаясь на биографа экс-понтифика Петера Зевальда, Passauer Neue Presse сообщает, что у 93-летний священник страдает от рожистого воспаления лица.
Эта болезнь вызывается стрептококковой инфекцией и проявляется в поражение кожных покровов с резкими приступами боли . Ее обнаружили после визита Йозефа Ратцингера (настоящее имя бывшего Папы) в Германию.
Зевальд утверждает, что бывший Папа очень слаб – он едва может говорить.
На этом фоне Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти, и определил место своего захоронения – это будет бывшая усыпальница Иоанна Павла II в гробнице святого Петра. В то же время, экс-глава Католической церкви старается не терять оптимизма, отмечает его биограф.
Напомним, что Бенедикт XVI занимал Святой Престол с 2005 по 2013 год, отрекшись от папства по состоянию здоровья и не став сохранять сан кардинала впоследствии.
Раньше стало известно о болезни его преемника, Папы Римского Франциска. На фоне всемирной пандемии коронавируса эта новость обеспокоила пользователей, но оказалось, что у него была лишь простуда.
Также ранее сообщалось, что коронавирус все же пробрался в Ватикан, а среди заразившихся даже оказался кардинал.
А как в Ватикане проходила пасхальная церемония в условиях всемирной пандемии, смотрите на видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк