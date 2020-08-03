Завещание уже написано: у бывшего Папы Римского нашли опасную болезнь

Экс-понтифик Бенедикт XVI очень слаб - он еле может говорить

У бывшего Папы Римского Бенедикта XVI обнаружена опасная болезнь.

Реклама

Ссылаясь на биографа экс-понтифика Петера Зевальда, Passauer Neue Presse сообщает, что у 93-летний священник страдает от рожистого воспаления лица.

Эта болезнь вызывается стрептококковой инфекцией и проявляется в поражение кожных покровов с резкими приступами боли . Ее обнаружили после визита Йозефа Ратцингера (настоящее имя бывшего Папы) в Германию.

Зевальд утверждает, что бывший Папа очень слаб – он едва может говорить.

На этом фоне Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти, и определил место своего захоронения – это будет бывшая усыпальница Иоанна Павла II в гробнице святого Петра. В то же время, экс-глава Католической церкви старается не терять оптимизма, отмечает его биограф.

В тренде В Беларуси не утихают масштабные митинги: соперница Лукашенко собрала тысячи людей в Бресте

Реклама

Напомним, что Бенедикт XVI занимал Святой Престол с 2005 по 2013 год, отрекшись от папства по состоянию здоровья и не став сохранять сан кардинала впоследствии.

Раньше стало известно о болезни его преемника, Папы Римского Франциска. На фоне всемирной пандемии коронавируса эта новость обеспокоила пользователей, но оказалось, что у него была лишь простуда.

Также ранее сообщалось, что коронавирус все же пробрался в Ватикан, а среди заразившихся даже оказался кардинал.

А как в Ватикане проходила пасхальная церемония в условиях всемирной пандемии, смотрите на видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама