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Завтрак со свиньей: в Токио открылось очень необычное кафе

27 апреля, 05:05

Гости заведения уверяют, что общение с поросятами прекрасно снимает стресс


Кафе с собаками, кошками и прочими домашними уходят в прошлое – в Японии теперь можно потрапезничать за одним столиком со свиньями.

В столице Страны восходящего Солнца, городе Токио, открылось необычное кафе, посетителям которого составят компанию несколько поросят. Их возраст – до двух месяцев, а вес – немногим менее пяти килограммов.

Полосатые и пятнистые поросята свободно гуляют по залу или спят на руках у посетителей. Такое общение прекрасно снимает стресс, утверждают гости заведения.

В целом, в Японии есть не менее тысячи кафе, где можно поиграть с животными – от собак и кошек до ежиков.

Напомним, что в немецком Штутгарде открылся музей свиней с 29 комнатами, каждая из которых оформлена в своей тематике. Здесь можно встретить стеллажи с поросятами немыслимых цветов и форматов, литературу о свиньях, афиши, открытки, маски и посуду на "свиную" тематику.

Мы также писали о свинке Дикси из США, которая живет в царских условиях – у нее есть личная комната, кровать с ортопедическим матрасом и шкаф с десятками платьев. Кроме того, она танцует, играет на пианино и умеет делать реверанс.

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Тег животные, Япония, ресторан, свинья, кафе, Токио, домашние животные, поросенок

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