"Зажали диктатуру": Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки (видео)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, записала новое обращение к гражданам страны.

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Она призывает рабочих белорусских предприятий не бояться запугиваний и продолжать забастовки.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно азота" и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси. Мы – мирная, трудолюбивая нация. Мы – сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он (Александр Лукашенко) хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединиться. Пришло время сплотиться. Вы уже показали невероятное единство и проявили стальную выдержку. За это вам большое спасибо. Вы запугали диктатуру, она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление, поэтому подвергаетесь угрозам", - говорится в обращении.

По словам Тихановской, забастовки "зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце".

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"Поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе, у этого режима не останется ни единого шанса. Забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают и поэтому вас запугивают. Оставьте страх диктатуре, помните, вы не одни. С вами вся Беларусь", - сказала она.

Обращение Тихановской

Лидер оппозиции отметила, что в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь белорусам выдержать давление и не сломаться под угрозами.

"Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. Наши цели просты: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. И помните: только вместе мы сможем построить страну для жизни", – заявила Тихановская.

Как известно, протесты в Беларуси начались после оглашения предварительных результатов выборов в стране, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Митингующие считают реальным победителем Светлану Тихановскую. Белорусская оппозиция уже предложила милиции и армии перейти на ее сторону.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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