Зеленский договорился с Нетаньяху решить проблему отказа во въезде украинцев в Израиль

С начала 2019 года 2,7 тыс. украинцам было отказано во въезде в Израиль

/ Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", – сказал Нетаньяху в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Зеленским.

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Стоит подчеркнуть, что одним из важных вопросов, который обсуждался во время встречи Зеленского с Нетаньяху, это вопрос отказа во въезде украинцам в Израиль.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", – сказал Зеленский.

Отметим, что по данным Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцам было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.

Как мы писали, в рамках визита Биньямин Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой. Премьер-министр Израиля посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы и возложил цветы под памятником Неизвестному Солдату.

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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