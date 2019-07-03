Землетрясение магнитудой 5,5 произошло возле Австралии

Эпицентр подземных толчков находился в 1086 км к северо-западу от города Олбани

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к югу от Австралии. Сообщений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индийском океане к югу от Австралии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 1086 км к северо-западу от города Олбани (население около 33 тыс. человек – ред), расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Сообщений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.

Напомним, 25 июня, у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщила Геологическая служба США, толчки были зафиксированы на глубине 33 километров, а эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.

А 24 июня, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Напомним, в ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:

Также мы писали, что в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая пострадал 31 человек.

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