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Землетрясение на Балканах: фото и видео из разрушенной Албании

27 ноября, 16:39

Количество жертв катаклизма возле Тираны продолжает расти с каждым часом

Количество человек, которые погибли в результате землетрясения в Албании, увеличилось до 30 человек.

Об этом сообщили в агентстве EFE, добавив, что среди обломков продолжают искать выживших и тела погибших – албанским чрезвычайникам помогают спасатели из других стран Европы.

На данным момент из-под завалов удалось спасти 45 человек.

Ранее сообщалось о 23 погибших. Еще от 10 до 25 человек могут быть пропавшими без вести.

Пострадавшими числятся порядка 650 человек, включая восьмерых, которые находятся в критическом состоянии.

В связи с трагедией 27 ноября в Албании уже объявили днем траура.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь 26 ноября в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны.

Позже к северу от Дурреса произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.

По данным Геологической службы США, очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 км.

МИД Украины призывает украинцев, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

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Албания землетрясение катаклизмы тирана

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