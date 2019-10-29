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Землетрясение на Филиппинах: стало известно о погибших (фото, видео)

29 октября, 18:25

Красный Крест уже снарядил группы помощи потерпевшим и вынужденным переселенцам

В результате мощного землетрясения, которое случилось 29 октября на юге Филиппин, погибли семь человек и еще почти пять десятков пострадали.

Как сообщило после трагедии британское издание Mirror, среди погибших оказался семилетний ребенок а его отец – в результате подземных толчков на них сошли валуны.

Кроме того, стихийное бедствие спровоцировало оползни и разрушение зданий. Международный комитет Красного Креста уже снарядил группы помощи потерпевшим и вынужденным переселенцам.

Напомним, очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине около 50 км, а эпицентр подземных толчков находился в 43 км северо-западнее 1,6-миллионного города Давао, расположенного на острове Минданао.

Землетрясения на Филиппинах являются достаточно частым явлением – страна расположена в пределах сейсмоактивного Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Например, 16 октября на Минданао также ощущались толчки магнитудой 6,3. В результате погибли не менее пяти человек, а количество пострадавших составило не менее 77.

Мы также писали о сентябрьском землетрясении в Пакистане, жертвами которого стали около четырех десятков человек.

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Филиппины землетрясение оползень погибшие сейсмическая активность

Источник: Сегодня

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