Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Землетрясение сотрясло северокорейский ядерный полигон

Сегодня, 04:08

Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 41 км к северо-западу от города Кильчжу

Фото: AFP
Землетрясение сотрясло северокорейский ядерный полигон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1f/7a2/5c8a1f7a225be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1f/7a2/5c8a1f7a225be.jpg Другие страны Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 41 км к северо-западу от города Кильчжу

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны. Об этом сообщило Метеорологическое агентство Республики Корея.

"Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 41 км к северо-западу от города Кильчжу и примерно в 1 км от места, где проводилось последнее, шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери", — отмечается в сообщении. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Колебания почвы имели природное происхождение, а не были следствием нового испытания атомной бомбы.

Последний такой взрыв был произведен в Пхунгери в сентябре 2017 года. В мае прошлого года северокорейские власти объявили о демонтаже полигона в качестве добровольной меры денуклеаризации и в присутствии иностранных журналистов взорвали имевшиеся на нем туннели и постройки.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег землетрясение

Вы сейчас просматриваете новость " Землетрясение сотрясло северокорейский ядерный полигон". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощное землетрясение в Турции и Греции: появилась информация о пострадавших

Вчера, 11:44

Информации о погибших не поступало

Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции: затронуло курортные города

Вчера, 10:11

Эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир

Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию

Вчера, 06:44

Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом

Землетрясение в зоне Вранча: в каких странах ощущались толчки

18 марта, 16:13

Сила толчков достигала 3,5 балла по шкале Рихтера

Землетрясение в Индонезии: из-за оползней погибли два человека

17 марта, 15:12

Около 40 туристов из-за оползней оказались в "ловушке"

Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию

17 марта, 09:54

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Отец певицы Юлии Началовой назвал причину ее смерти

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Как бегать с большой грудью?

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Алле Пугачевой провели экстренную операцию