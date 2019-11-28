Землетрясение в Албании: число жертв возросло до 39

Фото: REUTERS/Florion Goga

В Албании продолжает расти число жертв землетрясения – стихия уже унесла жизни 39 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 35 погибших.

Кроме того, по разным данным, без вести пропали от десяти до 25 человек. Ранения получили около 650 человек. Восемь из них находятся в критическом состоянии. Еще 45 человек удалось спасти из-под обломков. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Землетрясение в Албании произошло 26 ноября. По информации Геологической службы США, эпицентр находился недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии. Позже к северу от Дурреса произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.

Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.

МИД Украины призывает украинцев, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram