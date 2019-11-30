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Землетрясение в Албании: поиск жертв завершен, известно количество погибших

30 ноября, 14:09

Примерно две тысячи местных жителей получили травмы

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

В Албании завершился поиск жертв землетрясения, которое началось 26 ноября. Число погибших возросло до 50 человек, примерно две тысячи человек получили травмы. Об этом объявил премьер-министр страны Эди Рама, пишет DW.

В столице страны Тиране серьезно повреждены более 1465 зданий, в соседнем Дурресе – около 900. По меньшей мере четыре тысячи человек потеряли крышу над головой. Примерно 2500 человек из поврежденных домов временно находятся в гостиницах. Остальных перевезли в восточные районы Албании и в соседний Косово.

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Сообщается, что одной из причин катастрофических последствий землетрясения и значительных разрушений называют коррупцию и несоблюдение застройщиками строительных норм. Власти уже подготовили законопроект, который предусматривает до 15 лет заключения инвесторов, архитекторов и исполнителей работ, которые не соблюдают норм строительства.

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Фото: kremlin.ru

Напомним, что по данным местных властей магнитуда землетрясения составила 6,4. МИД Украины уже обратился к украинцам, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.

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Албания землетрясение жертвы спасатели погибшие

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