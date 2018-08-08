Количество погибших от землетрясения в Индонезии возросло

Поисково-спасательные работы продолжаются, особенно на развалинах, под которыми могут находиться люди

В Индонезии количество погибших в результате землетрясения на острове Ломбок увеличилось до 347 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные национальным Агентством по предотвращению стихийных бедствий.

"Данные были озвучены на встрече руководителей районов", – сообщил представитель национального агентства. По предварительным данным, в районе Гангга обнаружены тела 54 человек, в Каянгане – 171, в Баяне – 11, в Танджунге – 54 и в Пеманге – 57. "Это вся информация, которую мы получили от глав районов в среду днем", – добавил он.

Стоит также отметить, что продолжаются поисково-спасательные работы, особенно на развалинах, под которыми могут находиться люди. Операция проводится с использованием специальной техники. По словам медработников, многие пострадавшие не желают находиться в помещениях.

"Большинство из них не хотят оставаться в здании во время лечения или после операции, они хотят, чтобы их лечили на открытом воздухе", – сообщили врачи.

Как мы сообщали ранее, землетрясение на индонезийском острове Ломбок оценили в 7 баллов, а его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Северный Ломбок на глубине примерно 15 километров.

Больше всего землетрясение было ощутимо в столице острова – городе Матарам. Толчки также ощущались на соседнем острове Бали и в провинции Восточная Ява.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.