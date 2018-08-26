Землетрясение в Индонезии: количество жертв выросло 555 человек

Сегодня, 13:06

Ранее сообщалось о 460 погибших

Фото: AFP
Фото: AFP

В Индонезии число жертв землетрясения, произошедшего на острове Ломбок, выросло до 555 человек. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

"Количество погибших от крупнейшего землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок, выросло до 555", – отмечено в сообщении.

Более 1300 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Еще около 535 тысяч человек были вынуждены стать внутренними переселенцами.

Напомним, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Индонезии, в результате стихийного бедствия пострадали 7,7 тыс. человек, были разрушены почти 72 тыс. жилых домов, сотни школ и десятки больниц. 417 тыс. жителей острова сейчас находятся во временных лагерях, опасаясь возвращаться домой из-за возможности новых землетрясений.

А в конце июля было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.
Индонезия, землетрясение, жертвы, погибшие

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