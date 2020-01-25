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Землетрясение в Турции: число жертв снова выросло, под завалами остаются люди

25 января, 10:19

После подземных толчков под завалами оказалось не менее 39 человек

Землетрясение в Турции. Фото: REUTERS/MS

Землетрясение в Турции. Фото: REUTERS/MS

Турецкие спасатели освободили по меньшей мере девять человек, оказавшихся под завалами после землетрясения на востоке страны. Об этом сообщил телеканал TRT.

По его данным, спасатели продолжают поиски пострадавших до сих пор, спустя 13 часов после землетрясения. Как ранее отметили в Министерстве здравоохранения Турции, после подземных толчков под завалами оказалось не менее 39 человек.

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Власти Турции направили в провинции Элязыг и Малатья, которые больше всего пострадали от удара стихии, 1167 спасателей и 225 единиц спецтехники.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибло не менее 21 человека (ранее сообщалось о 19), свыше 1 тыс. получили ранения.

Землетрясение в Турции. Источник: Reuters

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Турция землетрясение погибшие

Источник: ТАСС

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