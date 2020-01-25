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Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 14 человек

25 января, 01:24

Восемь человек погибло в провинции Элязыг

Видео: Reuters

Не менее 14 человек погибло в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Согласно его данным, восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть — в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.

Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в Виноградовском районе около 23:03 23 января.

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Напомним, не так давно подо Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района, между городами Радехов и Броды, произошло землетрясение.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Также сейсмологи предупреждали, что в Украине может произойти мощное землетрясение.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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Турция землетрясение жертвы погибшие раненные

Источник: ТАСС

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