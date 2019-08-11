Землетрясение в Турции повредило около тысячи домов

В центре города Бозкурт в провинции Денизли в Турции произошло землетрясение магнитудой 6.
Об этом сообщает Abc news.
В результате землетрясения сильно повреждены 108 зданий, еще 868 имеют небольшие повреждения.
Кроме того, после землетрясения произошло несколько подземных толчков.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угрозу цунами не объявляли.
Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
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