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Землетрясение в Турции повредило около тысячи домов

Сегодня, 03:26

После землетрясения произошло несколько подземных толчков

/ Фото: Pixabay

В центре города Бозкурт в провинции Денизли в Турции произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом сообщает Abc news.

В результате землетрясения сильно повреждены 108 зданий, еще 868 имеют небольшие повреждения.

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Кроме того, после землетрясения произошло несколько подземных толчков.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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Фото: Getty Images

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угрозу цунами не объявляли. 

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Турция землетрясение дома разрушения

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