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Землетрясение встряхнуло восточное побережье Тайваня

Сегодня, 05:49

Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун

Фото: Pixabay
Землетрясение встряхнуло восточное побережье Тайваня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/41e/c56/5ca41ec56b697.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/41e/c56/5ca41ec56b697.jpg Другие страны Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на восточном побережье Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун. Очаг стихии залегал на глубине 5 км. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым землетрясениям.

Напомним, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег Тайвань, землетрясение, эпицентр, побережье, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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