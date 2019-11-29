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Землетрясение в Албании: число погибших снова возросло

29 ноября, 08:21

Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

В Албании мощное землетрясение продолжает уносить человеческие жизни – жертвами стихии стали уже 48 человек. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Ранее мы писали 39 погибших.

Кроме того, из-за подземных толчков пострадали около 790 человек. Из-под завалов удалось спасти 45 человек. Сейчас работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Землетрясение в Албании произошло 26 ноября. По информации Геологической службы США, эпицентр находился недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии. Позже к северу от Дурреса произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.

Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.

МИД Украины призывает украинцев, которые оказались в регионе катаклизма, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

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Албания землетрясение жертвы погибшие пострадавшие

Источник: ТАСС

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