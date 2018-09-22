Земля утопает в мусоре: эксперты подсчитали, сколько тонн отходов будет на планете к 2050 году
К 2050 году количество мусора на Земле вырастет на 70% и составит 3,4 миллиарда тонн
Темпы генерации мусора на планете растут. К 2050 году количество мусора вырастет на 70% и составит 3,4 млрд тонн. Таковы результаты исследования, проведенного Всемирным банком.
В 2016 году города мира произвели 2,01 миллиарда тонн твердого мусора. То есть ежедневно каждый человек на планете оставлял о себе память в виде 0,74 килограмма мусора. К 2050 году количество мусора на Земле вырастет на 70% и составит 3,4 миллиарда тонн.
По данным авторов исследования, в менее развитых странах, особенно в бедных городских районах таких стран, люди испытывают наиболее серьезное негативное воздействие от мусора, который там не собирается и не убирается должным образом.
По данным исследователей, бесконтрольно и опасным для окружающей среды и людей способом в таких странах уничтожается более 90% всего твердого мусора. При этом скопления мусора здесь часто служат рассадником заболеваний, являются дополнительным фактором изменения климата.
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