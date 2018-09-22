Земля утопает в мусоре: эксперты подсчитали, сколько тонн отходов будет на планете к 2050 году

Сегодня, 03:01

К 2050 году количество мусора на Земле вырастет на 70% и составит 3,4 миллиарда тонн

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Темпы генерации мусора на планете растут. К 2050 году количество мусора вырастет на 70% и составит 3,4 млрд тонн. Таковы результаты исследования, проведенного Всемирным банком.

В 2016 году города мира произвели 2,01 миллиарда тонн твердого мусора. То есть ежедневно каждый человек на планете оставлял о себе память в виде 0,74 килограмма мусора. К 2050 году количество мусора на Земле вырастет на 70% и составит 3,4 миллиарда тонн.

По данным авторов исследования, в менее развитых странах, особенно в бедных городских районах таких стран, люди испытывают наиболее серьезное негативное воздействие от мусора, который там не собирается и не убирается должным образом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По данным исследователей, бесконтрольно и опасным для окружающей среды и людей способом в таких странах уничтожается более 90% всего твердого мусора. При этом скопления мусора здесь часто служат рассадником заболеваний, являются дополнительным фактором изменения климата.

Ранее мы писали о главных кризисах, которые угрожают планете из-за слишком быстрого развития человечества.

Кроме того, сайт сегодня писал о 10 смертельных рисков для человечества в 2018 году.

Также мы обсуждали, к чему приведет глобальное потепление через 25 лет.
земля, экология, мусор, люди, планета
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Киеву грозит мусорный коллапс: полигон под городом блокируют неизвестные

18 Сентября, 09:39

Местные жители утверждают, что людей привозят автобусами из столицы

Запад

Фото: архив

Вокруг "знаменитой" свалки подо Львовом вспыхнул новый скандал

18 Сентября, 07:12

Стоки с печально известного мусорного полигона в Грибовичах отравляют воду в пригородах Львова, считают местные жители
Загрузка...

Украина

Фото: Л. Грубник

Экономия на вывозе отходов и "мигрирующий мусор": почему Киев утопает в грязи

17 Сентября, 16:00

По мнению эксперта, нужно учить людей платить за вывоз мусора и сортировать отходы

Запорожье

Фото: Pixabay

Вандалы поджигают мусорные контейнеры в Запорожье - коммунальщики подсчитали убытки

15 Сентября, 20:18

Полностью восстановить удается лишь каждый десятый контейнер, который подожгли

Запорожье

Скриншот

На побережье Азовского моря "дикари" оставили горы отбросов: опубликовано видео

12 Сентября, 18:12

В сети показали, что оставили любители отдыха в палатках на Федотовой косе

Другие регионы

Фото: Facebook Олег Ткаченко

Тонны мусора, бесплатная еда и дорогое жилье: как прошло празднование Рош ха-Шана в Умани

11 Сентября, 18:25

В город съехалось около 30 тысяч хасидов-паломников
Загрузка...