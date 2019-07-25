Землю продолжает трясти с новой силой: куда на этот раз обрушилась стихия

Гипоцентр залегал на глубине в 60 км

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг, 25 июля, у восточного побережья японской префектуры Тиба. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Подземные толчки произошли около 07:14 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 35,1 градусов северной широты и 140,6 градусов восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине в 60 км.

В некоторых районах префектуры Тиба сила землетрясения составила 3 балла по 7-балльной японской сейсмической шкале.

Предупреждение о цунами пока не объявлялось.

Кроме того, землетрясение произошло ранее в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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