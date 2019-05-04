"Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС: появилось видео перехвата ракет
Израильская система противоракетной обороны поразила ракеты боевиков, выпущенные из сектора Газа
Боевики ХАМАС запустили десятки ракет по Израилю из сектора Газа, однако атаку отразила система противоракетной обороны "Железный купол". В сети появились кадры, как израильская ПРО сбивает вражеские ракеты.
Как сообщали в пресс-службе израильской армии, сирены воздушной тревоги сработали в субботу, 4 мая, в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля. Израильские военные блокировали дороги, прилегающие к границе с сектором Газа.
Пока не известно, удалось ли "Железному куполу" сбить все ракеты ХАМАС. Однако были засняты кадры обломков ракет, обнаруженных вблизи жилого здания в одном из населенных пунктов, а также на трассе № 4 недалеко от Ашкелона.
В ответ на такие действия боевиков Израиль пустил в ход авиация и тяжелую бронетехнику: танки ударили по военным постам ХАМАС, а самолеты нанесли авиаудары по ракетным установкам в секторе Газа.
Как сообщалось, 2 мая Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе. Военные открыли огонь в ответ на запуск горящих шаров. В израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.
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