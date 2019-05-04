"Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС: появилось видео перехвата ракет

Израильская система противоракетной обороны поразила ракеты боевиков, выпущенные из сектора Газа

Фото: AFP

Боевики ХАМАС запустили десятки ракет по Израилю из сектора Газа, однако атаку отразила система противоракетной обороны "Железный купол". В сети появились кадры, как израильская ПРО сбивает вражеские ракеты.

Как сообщали в пресс-службе израильской армии, сирены воздушной тревоги сработали в субботу, 4 мая, в городе Сдерот, а также на территории региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев на юге Израиля. Израильские военные блокировали дороги, прилегающие к границе с сектором Газа.

Пока не известно, удалось ли "Железному куполу" сбить все ракеты ХАМАС. Однако были засняты кадры обломков ракет, обнаруженных вблизи жилого здания в одном из населенных пунктов, а также на трассе № 4 недалеко от Ашкелона.

Фото: twitter.com/itsstream1

Фото: twitter.com/itsstream1

В ответ на такие действия боевиков Израиль пустил в ход авиация и тяжелую бронетехнику: танки ударили по военным постам ХАМАС, а самолеты нанесли авиаудары по ракетным установкам в секторе Газа.

Как сообщалось, 2 мая Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе. Военные открыли огонь в ответ на запуск горящих шаров. В израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

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