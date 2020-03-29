Жена Джастина Трюдо вылечилась от коронавируса: стало известно о ее состоянии

Жена премьер-министра Канады Софи Трюдо вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", – написала женщина.

Софи поблагодарила всем, кто обращался к ней со своими добрыми пожеланиями, и отметила, что сейчас "сложные времена".

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Ранее мы писали, что глава канадского правительства, после того как его жена заразилась коронавирусом, справлялся и с государственными, и с семейными делами на самоизоляции.

Это не помешало канадскому премьеру совмещать работу с семьей – он провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также участвовал в видеоконференции с лидерами стран "Большой семерки" – в качестве премьерского фотографа выступила его дочь.

Также напомним, что ранее Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 и потребовала перенести ее на год из-за пандемии коронавируса.

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