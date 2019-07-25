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Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)

25 июля, 10:44

Местные жители спасли съеденную, достав ее из желудка питона


В Индонезии местную жительницу проглотил питон, но она выжила.

Началось все с того, что женщину долго не могли найти родные. Она пошла работать на кукурузное поле и не вернулась домой. Родственники и знакомые побежали к плантации, где увидели очень толстую змею. Поняли она могла проглотить женщину.

Тогда они обезвредили питона, и достали из его желудка родственницу. Как позже стало известно – она не пострадала, ей даже не понадобилась медицинская помощь.

Ранее  австралийский змеелов Стюарт Маккензи из штата Квинсленд поймал на прибрежном районе Саншайн-Кост огромного 8-килограммового питона. По словам мужчины, рептилия спряталась в кусты на территории одного из частных участков.

Смотрите видео: четырехметровый ужас в индийском храме: питон прервал службу

Напомним, в центре Киева вечером 16 июля 2018 года на фонарной опоре по улице Жилянской, 54, прохожие обнаружили двухметрового питона. Также мы сообщали, что питон улегся в кровать к австралийке

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Тег видео, Индонезия, женщина, змея, питон

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