Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Местные жители спасли съеденную, достав ее из желудка питона
В Индонезии местную жительницу проглотил питон, но она выжила.
Началось все с того, что женщину долго не могли найти родные. Она пошла работать на кукурузное поле и не вернулась домой. Родственники и знакомые побежали к плантации, где увидели очень толстую змею. Поняли она могла проглотить женщину.
Тогда они обезвредили питона, и достали из его желудка родственницу. Как позже стало известно – она не пострадала, ей даже не понадобилась медицинская помощь.
Ранее австралийский змеелов Стюарт Маккензи из штата Квинсленд поймал на прибрежном районе Саншайн-Кост огромного 8-килограммового питона. По словам мужчины, рептилия спряталась в кусты на территории одного из частных участков.
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Напомним, в центре Киева вечером 16 июля 2018 года на фонарной опоре по улице Жилянской, 54, прохожие обнаружили двухметрового питона. Также мы сообщали, что питон улегся в кровать к австралийке.
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