Женщина построила дом из стеклянных бутылок в Бразилии: видео

Реклама

В Бразилии женщина самостоятельно возвела дом из бутылок. Ее жилье уже стало местной достопримечательностью, которую называют "литровым домиком". Ивон охотно заводит журналистов в свой новый дом: здесь нет ни обоев, ни модной штукатурки. Да это и не нужно – особый дизайн создают встроенные в стену бутылки.

"Их здесь более десяти тысяч. Я начала монтаж в ноябре 2017 года: использовала тару, которую собирала по всей окрестности", – рассказывает Ивон Мартинез, хозяйка дома.

Квартира небольшая: три метра высотой, площадью примерно в семьдесят квадратов. Здесь есть спальня, коридор, кухня и даже ванная. На вопрос журналистов, откуда взялась такая идея, женщина отвечает, что после смерти сына надо было делать хоть что-то, чтобы не сойти с ума.

"Так я пыталась выйти из депрессии. Дом можно было бы возвести из других материалов, но в то время у меня просто не было на это средств", – делится Ивон.

Поэтому женщина собирала мусор. И не только бутылки. Например, лестницы выложила из подержанных шин. Останавливаться на этом Ивон не собирается: в планах сделать мебель из вторсырья.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила из них же забор. Идея отстроить завалившийся забор из бутылок пришла Вере после того, что она увидела по телевизору сюжет про дворец, который построен из бутылок от шампанского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама