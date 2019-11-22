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Женщина построила дом из стеклянных бутылок в Бразилии: видео

22 ноября, 06:33

Женщина начала строить необычное жилище после смерти сына

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В Бразилии женщина самостоятельно возвела дом из бутылок. Ее жилье уже стало местной достопримечательностью, которую называют "литровым домиком". Ивон охотно заводит журналистов в свой новый дом: здесь нет ни обоев, ни модной штукатурки. Да это и не нужно – особый дизайн создают встроенные в стену бутылки.

"Их здесь более десяти тысяч. Я начала монтаж в ноябре 2017 года: использовала тару, которую собирала по всей окрестности", – рассказывает Ивон Мартинез, хозяйка дома.

Квартира небольшая: три метра высотой, площадью примерно в семьдесят квадратов. Здесь есть спальня, коридор, кухня и даже ванная. На вопрос журналистов, откуда взялась такая идея, женщина отвечает, что после смерти сына надо было делать хоть что-то, чтобы не сойти с ума.

"Так я пыталась выйти из депрессии. Дом можно было бы возвести из других материалов, но в то время у меня просто не было на это средств", – делится Ивон.

Поэтому женщина собирала мусор. И не только бутылки. Например, лестницы выложила из подержанных шин. Останавливаться на этом Ивон не собирается: в планах сделать мебель из вторсырья.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Полтаве женщина бутылками утеплила дом и построила из них же забор. Идея отстроить завалившийся забор из бутылок пришла Вере после того, что она увидела по телевизору сюжет про дворец, который построен из бутылок от шампанского.

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жилье Бразилия дом мусор бутылки вторсырье

Источник: Сегодня

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