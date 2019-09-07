Женщина в 74 года родила двойню

Женщина не сможет кормить грудью, однако врачи не видят в этом никакой проблемы

/ Фото: Pixabay

Жительница Индии смогла забеременеть с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения) в 74 года и смогла родить двух здоровых девочек, передает Hindustan Times.

"Операция прошла без проблем. И мать, и младенцы здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако женщину увезли в реанимацию, чтобы восстановиться после стресса, который она испытала во время родов", - цитируют на сайте врача, который проводил кесарево.

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Женщина не сможет кормить грудью, однако врачи не видят в этом никакой проблемы.

Родители новорожденных были бездетными течение последних 57 лет. Однако даже после того, как женщина достигла менопаузы почти 25 лет назад, у нее было сильное желание стать матерью и она ею стала.

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Напомним, что ранее в этом году в Японии родился ребенок на 24-й неделе беременности, притом что нормальным сроком считается — 38 недель. Мальчик целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов.

А в прошлом месяце жительница американского города Колорадо-Спрингс Николь Холл родила здорового ребенка, сама при этом пережив клиническую смерть,

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