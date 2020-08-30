Женщины прорвали цепь ОМОНа в ходе марша в Минске (видео)

В столице Беларуси Минске в ходе акции "Женский марш", на которую 29 августа вышли несколько тысяч женщин, участницы смогли прорваться через кордон сотрудников ОМОНа, выстроившихся в шеренгу и сцепившихся руками. Это видно на видео, опубликованном в телеграм-канале TUT.by.
На видео также видно, как женщины не дают силовикам задерживать участников акции.
Еще одно видео женщин, разрывающих цепь омоновцев, опубликовало белорусское издание "Наша Нива".
Также опубликованы фото протестующих женщин у кордонов ОМОН.
Мы также сообщали, что на "Женском марше" женщины несли в руках цветы и бело-красно-белые флаги, скандируя "Мира!", "Садистам – позор". Некоторые участницы пришли на акцию с плакатами "Я мать", "Многодетная мать", "Саша, сексизм тебя погубил!" и т. д.
В центр Минска против протестующих женщин выставили много милиционеров и автозаков, а силовики через громкоговорители призывали прекратить акцию.
К "Женскому маршу" присоединилась и член Координационного совета Мария Колесникова.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о признании Кремлем легитимности выборов в Беларуси.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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