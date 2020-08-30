Женщины прорвали цепь ОМОНа в ходе марша в Минске (видео)

В столице Беларуси Минске в ходе акции "Женский марш", на которую 29 августа вышли несколько тысяч женщин, участницы смогли прорваться через кордон сотрудников ОМОНа, выстроившихся в шеренгу и сцепившихся руками. Это видно на видео, опубликованном в телеграм-канале TUT.by.

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На видео также видно, как женщины не дают силовикам задерживать участников акции.

ОМОН в Минске пытался помешать женскому маршу (TUT.by)

Еще одно видео женщин, разрывающих цепь омоновцев, опубликовало белорусское издание "Наша Нива".

Жинщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

Также опубликованы фото протестующих женщин у кордонов ОМОН.

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Мы также сообщали, что на "Женском марше" женщины несли в руках цветы и бело-красно-белые флаги, скандируя "Мира!", "Садистам – позор". Некоторые участницы пришли на акцию с плакатами "Я мать", "Многодетная мать", "Саша, сексизм тебя погубил!" и т. д.

В центр Минска против протестующих женщин выставили много милиционеров и автозаков, а силовики через громкоговорители призывали прекратить акцию.

К "Женскому маршу" присоединилась и член Координационного совета Мария Колесникова.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о признании Кремлем легитимности выборов в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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