Жену азербайджанского банкира арестовали за покупки на 21 миллион долларов

Сегодня, 06:07

В настоящий момент она находится в следственном изоляторе

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру арестовали в Лондоне. Против нее выдвинуто два обвинения в присвоении средств, сообщает ВВС.

В настоящий момент она находится в следственном изоляторе. Рассматривается вопрос об ее экстрадиции в Азербайджан.

В суде заявили, что Гаджиеву могут выпустить из под стражи за залог в 500 тысяч фунтов стерлингов. В таком случае она должна будет жить в своем доме в Лондоне и ежедневно отмечаться в полиции.

Замира Гаджиева является первым человеком, попавшим под действие закона "О криминальных финансах", принятого в 2017 году. Жена отбывающего тюремный срок азербайджанского банкира известна своими крупными покупками в универмаге Harrods. Отмечается, что она оставила там порядка 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов, 18 миллионов евро).

В феврале Великобритания получила право налагать арест на активы иностранных граждан в случаях, если они не могут объяснить доходы свыше 50 тысяч фунтов. Под подозрением находятся уже около 140 человек, большинство из них граждане России.

Напомним, вдова миллионера осталась ни с чем после 42 лет брака. Женщине пришлось жить в доме престарелых.

Также читайте, чем занимается жена самого богатого человека в мире – главы Amazon.
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Источник:

Lenta.ru

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