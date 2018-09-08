Жерар Депардье будет праздновать годовщину КНДР в Пхеньяне

Сегодня, 03:23

Накануне исторической даты французского артиста заметили в главном международном отеле Пхеньяна

Фото: AFP
Фото: AFP

Известного французского артиста Жерара Депардье заметили в столице Северной Кореи. Журналист агентства AFP утверждает, что видел актера в одном из отелей Пхеньяна.

Французского актера "засекли" в баре 47-этажного международного отеля, расположенного на реке Тэдонган в центре северокорейской столицы. Как правило, именно здесь останавливаются высокопоставленные иностранные гости.

"Будучи явно огорченным, он отклонил все просьбы дать интервью от всех журналистов, которые его узнали", – пишет AFP.

Примечательно, что 9 сентября Северная Корея будет отмечать крупный праздник – 70-ю годовщину основания Корейской Народной Демократической Республики. Однако связан ли визит Депардье с торжественными мероприятиями, не сообщается.

Сам он никак не объявлял о своем предстоящем визите в Северную Корею.

Стоит отметить, что по случаю исторической даты руководство КНДР пригласило в страну не менее сотни журналистов из СМИ различных стран – России, Китая, Японии, США и Европы.

Напомним, что, пока он проводит время в КНДР, одна из французских актрис обвинила Депардье в изнасиловании.

Кроме того, в прошлом году мы сообщали о неоднократных визитах в Пхеньян бывшего игрока НБА Денниса Родмана.

Также мы сообщали о визите в самую закрытую страну мира украинского журналиста Романа Бочкалы.
Франция, кино, КНДР, депардье, северная корея
Источник:

AFP

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