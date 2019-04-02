Жертвами авиаударов в Йемене стали десятки человек

Усиленные авиаудары обрушились на удерживаемые хуситами районы

Фото: AFP

Жертвами авиаударов в Йемене стали десятки человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/292/88b/5ca29288b8306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/292/88b/5ca29288b8306.jpg 2019-04-02T01:38:32+03:00 Другие страны Усиленные авиаудары обрушились на удерживаемые хуситами районы

Военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали. Об этом сообщает Xinhua.

"По словам чиновника, в результате авиаударов были убиты и ранены десятки боевиков, а также уничтожен ряд бронетехники. Другие местные источники сообщили, что более 18 правительственных солдат были убиты", – говорится в сообщении.

В течение последних нескольких часов боевые действия значительно усилились после прибытия крупных подкреплений от проправительственных сил сопротивления.

Отмечается, что авиаудары под руководством Саудовской Аравии стали поддержкой правительственных сил, которые ведут постоянную вооруженную конфронтацию с хуситами.

Ранее Соединенные Штаты призвали передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками-хуситами, нейтральной стороне, чтобы обеспечить распределение гуманитарной помощи.

Ранее представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики заявил, что альянс продолжает военную операцию против мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") в Ходейде, о приостановлении которой, по данным агентства Reuters, было объявлено 15 ноября минувшего года. Хуситы в свою очередь заявили о прекращении ракетных ударов по странам альянса. 14 ноября о прекращении боев в Ходейде объявили ВС Йемена.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена.

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