Жертвами мощного взрыва в Колумбии стали 10 человек, много ранененых

Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии

Фото: AFP

Жертвами мощного взрыва в Колумбии стали 10 человек, много ранененых https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/131/e12/5c4131e12d631.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/131/e12/5c4131e12d631.jpg 2019-01-18T03:46:00+02:00 Другие страны Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии

Число жертв взрыва в столице Колумбии Боготе возросло до 10, еще 65 человек получили ранения. Об этом в четверг сообщила газета "Тьемпо".

Ранее сообщалось о 9 погибших и 54 пострадавших.

Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника — Хосе Альдемар Рохас Родригес.

Ранее в северной провинции Колумбии Кордова в ночном клубе произошел мощный взрыв. По меньшей мере 13 человек пострадали. Как выяснилось, в заведении взорвалось взрывное устройство. Его в здание подбросили неизвестные. На момент взрыва в клубе сотни футбольных болельщиков смотрели финал кубка страны.

Напомним, не так давно в муниципалитете Тибу департамента Норте-де-Сантандер на востоке Колумбии прогремел мощный взрыв. По меньшей мере четыре сотрудника полиции получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Также в Колумбии неизвестный на мотоцикле бросил гранату в ночной клуб, в результате взрыва 31 человек получил ранения. Об этом заявил мэр Каукасии, небольшого города на севере Колумбии. "31 человек был ранен в результате взрыва гранаты, брошенной в переполненный ночной клуб", – заявил он. Всего в клубе "Бора-Бора" было около 70 человек, когда неизвестный на мотоцикле бросил взрывное устройство в клуб.

Кроме того, около 39 человек пострадали в результате обрушения трибуны в цирке в Колумбии. Инцидент произошел в муниципалитете Кальдас на северо-западе страны.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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