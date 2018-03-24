Жертвами налета российских бомбардировщиков в Восточной Гуте стали дети и женщины

Правозащитники сообщили, что для бомбардировки россияне использовали напалмовые бомбы

Правозащитники обвинили Россию в бомбардировке сирийского города Ирбина, унесшей жизни 37 мирных жителей.

В частности в Twitter об этом сообщила гуманитарная организация "Белые каски".

Правозащитники сообщили, что для бомбардировки россияне использовали напалмовые бомбы.

A horrific massacre 37 cibvilians burned to death by Napalm weapons attack targeted a shelter in #Arbin city in #EasternGhouta. Most of the victims were women and children. #EasternGhouta #Syria pic.twitter.com/dJmDTyzLix — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 23 марта 2018 г.

Среди погибших подавляющее большинство составляют женщины и дети.

Напомним, что войска сирийского президента Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ.