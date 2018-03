Жертвами налета российских бомбардировщиков в Восточной Гуте стали дети и женщины

Правозащитники обвинили Россию в бомбардировке сирийского города Ирбина, унесшей жизни 37 мирных жителей.

В частности в Twitter об этом сообщила гуманитарная организация "Белые каски".

Правозащитники сообщили, что для бомбардировки россияне использовали напалмовые бомбы.

A horrific massacre 37 cibvilians burned to death by Napalm weapons attack targeted a shelter in #Arbin city in #EasternGhouta. Most of the victims were women and children. #EasternGhouta #Syria pic.twitter.com/dJmDTyzLix