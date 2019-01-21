Жертвами наводнения на Мадагаскаре стали девять человек
Проливные дожди на острове вызвали наводнение, которое уничтожило жилые дома и стало причиной гибели людей
На Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщил портал Devdiscourse.
Отмечается, что жертвы погибли в столице острова Антананариву.
Спасатели уточнили, что тела пяти погибших были обнаружены в субботу, 19 января. Еще четыре жертвы стихийного бедствия были найдены в воскресенье, 20 января.
Кроме того, наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов.
Напомним, в минувшем году в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения.
Также мощный циклон Enawo, который обрушился на Мадагаскар, унес жизни 38 человек. Еще как минимум 180 человек травмированы. Из наиболее пострадавших от циклона места эвакуированы 53 тыс. человек.
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