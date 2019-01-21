Жертвами наводнения на Мадагаскаре стали девять человек

Проливные дожди на острове вызвали наводнение, которое уничтожило жилые дома и стало причиной гибели людей

Иллюстрация. Фото: Getty Images

Жертвами наводнения на Мадагаскаре стали девять человек //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/525/763/5c4525763f305.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/525/763/5c4525763f305.jpg 2019-01-21T03:44:00+02:00 Другие страны Проливные дожди на острове вызвали наводнение, которое уничтожило жилые дома и стало причиной гибели людей

На Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщил портал Devdiscourse.

Отмечается, что жертвы погибли в столице острова Антананариву.

Спасатели уточнили, что тела пяти погибших были обнаружены в субботу, 19 января. Еще четыре жертвы стихийного бедствия были найдены в воскресенье, 20 января.

Читайте также На Мадагаскаре свирепствует чума, заражено уже более 2 тысяч человек

Кроме того, наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов.​

Напомним, в минувшем году в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения.

Также мощный циклон Enawo, который обрушился на Мадагаскар, унес жизни 38 человек. Еще как минимум 180 человек травмированы. Из наиболее пострадавших от циклона места эвакуированы 53 тыс. человек.

Вы сейчас просматриваете новость " Жертвами наводнения на Мадагаскаре стали девять человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...