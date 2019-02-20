Жертвами пожара в Канаде стали семь детей из Сирии
Пожар произошел в доме, где проживала семья беженцев
Семь детей, беженцев из Сирии, погибли в результате пожара в канадском городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). Об этом во вторник сообщил местный телеканал СBC.
По его данным, пожар произошел в доме, где проживала семья беженцев. По информации полиции города, все семеро являются членами одной семьи. Еще двое пострадавших — мужчина и женщина — были доставлены в больницу.
Напомним, в Дании появится "остров невезения", куда выселят нелегалов. На остров Линдгольм обустроят центр беженцев, в котором будут жить те, кого нельзя депортировать из страны.
Ранее мы писали, что беженцы в Австрии массово переходят из ислама в христианство. Три четверти людей, которые в зрелом возрасте приняли христианство в 2017 году, были мусульманами.
Между тем, в мире насчитывается почти 70 млн беженцев, и их количество продолжает увеличиваться. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на середину 2018 года в мире насчитывалось 68,8 млн беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, ищущих убежища. Это на 300 тыс. больше, чем полгода назад. Сирия по-прежнему остается страной, из которой бегут большинство людей, которые становятся беженцами. Каждый третий беженец на Земле – сириец.
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