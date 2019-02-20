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Жертвами пожара в Канаде стали семь детей из Сирии

Сегодня, 03:45

Пожар произошел в доме, где проживала семья беженцев

Фото: cbc.ca
Фото: cbc.ca.
Жертвами пожара в Канаде стали семь детей из Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cb3/197/5c6cb31978b1a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cb3/197/5c6cb31978b1a.png Другие страны Пожар произошел в доме, где проживала семья беженцев

Семь детей, беженцев из Сирии, погибли в результате пожара в канадском городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). Об этом во вторник сообщил местный телеканал СBC.

По его данным, пожар произошел в доме, где проживала семья беженцев. По информации полиции города, все семеро являются членами одной семьи. Еще двое пострадавших — мужчина и женщина — были доставлены в больницу.

Напомним, в Дании появится "остров невезения", куда выселят нелегалов. На остров Линдгольм обустроят центр беженцев, в котором будут жить те, кого нельзя депортировать из страны.

Ранее мы писали, что беженцы в Австрии массово переходят из ислама в христианство. Три четверти людей, которые в зрелом возрасте приняли христианство в 2017 году, были мусульманами.

Между тем, в мире насчитывается почти 70 млн беженцев, и их количество продолжает увеличиваться. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на середину 2018 года в мире насчитывалось 68,8 млн беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, ищущих убежища. Это на 300 тыс. больше, чем полгода назад. Сирия по-прежнему остается страной, из которой бегут большинство людей, которые становятся беженцами. Каждый третий беженец на Земле – сириец. 

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Тег Канада, Сирия, дети, гибель, мигранты, беженцы

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