Жертвами землетрясения в Индонезии стали десятки человек
Землетрясение разрушило множество зданий и оборвало линии электропередач
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
В результате мощного землетрясение на острове Ломбок в Индонезии погибли около 39 человек, среди них ребенок. Об этом сообщил представитель местных властей в эфире индонезийского телевидения.
Травмы получили 52 человека. Землетрясение разрушило множество зданий и оборвало линии электропередач.
Our team evacuate communities who need help in Anyar village, Loloan – North #Lombok #PMISiapBantu pic.twitter.com/7SK03Jp5qy— Indonesian Red Cross (@palangmerah) 5 августа 2018 г.
Напомним, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В центре уточняют, что землетрясение произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам.
Напомним, 29 июля на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам. В результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 пострадали. Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.
Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.