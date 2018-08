Жертвами землетрясения в Индонезии стали десятки человек

В результате мощного землетрясение на острове Ломбок в Индонезии погибли около 39 человек, среди них ребенок. Об этом сообщил представитель местных властей в эфире индонезийского телевидения.

Травмы получили 52 человека. Землетрясение разрушило множество зданий и оборвало линии электропередач.

Our team evacuate communities who need help in Anyar village, Loloan – North #Lombok #PMISiapBantu pic.twitter.com/7SK03Jp5qy