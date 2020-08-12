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Жесткое задержание в Беларуси: с ноги прямо в спину (видео)

12 августа, 23:43

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мужчину заставили встать на колени, а потом ударили

В Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов: в Новополоцке сегодня произошло жесткое задержание мужчины, которое сняли на видео.

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Об этом сообщает Telegram-канал "TUT.BY"

Представитель ОМОНа с разбега бьёт по спине человека, который стоит на коленях с руками за головой. В соцсетях возмущаются поведению силовика.

Видео: t.me/tutby_official

Напомним, в Беларуси четвертый день продолжаются протесты: по всей стране блокируют дороги.

Также вв Гомеле после задержания умер 25-летний парень. У него были проблемы с сердцем – когда он долго находился в закрытом автомобиле в очереди в СИЗО, ему стало плохо. Парня привезли в больницу прямо в автозаке.

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Во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

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Также в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь задержание омон

Источник: Сегодня

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