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Жесточайшее убийство студентки в Бангладеш: казнят 16 человек

24 октября, 12:59

Девушка обвинила директора школы в домогательствах - ее облили бензином и подожгли

/ Фото: Reuters

В Бангладеше, где ранее арестовали шестерых украинцев, решили казнить 16 человек, причастных к жестокому убийству 19-летней Нусрат Джахан Рафи – девушку пытались сжечь заживо в исламской религиозной школе, где она училась.

Как выяснили следователи, в марте этого года студентка обвинила директора медресе в домогательствах. Когда мужчину арестовали, он поручил своим знакомым убить Нусрат, если та не отзовет показания.

5 апреля одноклассники отвели девушку на крышу учебного заведения, связали, облили бензином и подожгли, потому что она не хотела забирать обратно свое заявление. Преступники сбежали, но, когда пламя пережгло веревки, удерживавшие девушку, она сумела выбраться на улицу и опознала некоторых своих убийц.

Спустя пять дней, 10 апреля, Нусрат Джахан скончалась в больнице от ожогов.

Случившееся вызвало широкий резонанс в Бангладеш и спровоцировало массовые протесты.

Дело рассматривал специальный суд по репрессиям против женщин и детей. Практически все приговоренные к высшей мере наказания свою вину признали, однако некоторые из них обещают оспорить приговор.

Напомним, ранее в столице Бангладеш, городе Дакка, произошел пожар в 19-этажном небоскребе. В результате случившегося погибли около двух десятков человек.

А несколько месяцев назад в Дакке случилось новое возгорание – пламя охватило дома жителей нищих кварталов города, оставив без крыши над головой 50 тысяч человек.

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