"Жить не хочется": Лукашенко пожаловался на чиновников

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает свою работу похожей на труд врача в эмоциональном плане – как и медикам после неудачных операций, ему "жить не хочется" после докладов некоторых министров.

Об этом, как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, он рассказал на встрече со студентами и преподавателями медуниверситетов в Минске 13 декабря.

"С утра напакостят так... После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру – обратно. Потом ночь не спишь", – сказал Лукашенко.

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Он назвал профессию врача жестокой, но благородной.

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"Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение", – добавил президент, отметив, что в его работе складывается аналогичная ситуация.

Напомним, в марте Лукашенко уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского – чиновник лишился должности после визита президента на один из агрохолдингов, который тот назвал "Освенцимом для коров".

Кроме того, в этом году белорусский президент уволил заместителя госсекретаря Совета безопасности страны за "дискредитацию звания военнослужащего".

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