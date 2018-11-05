Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи

На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,6 млн канадских долларов ($7,3 млн) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводила розыгрыш.

"Выпавшие номера – 7, 8, 24, 32, 42 и 48. Бонус-число – 45", – уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало.

В лотерею также был разыгран "утешительный приз" в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.). Его выиграл житель провинции Квебек. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

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Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

Напомним, что ранее в США разыграли в лотерею рекордный джек-пот - 1,6 млрд долларов.

Кроме того, месяцем ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси.

Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джекпот в размере 522 млн долларов.