Житель Польши колесил на Jaguar с купленным в Украине удостоверением водителя

Мужчина пытался обмануть полицейских и показал им документ, приобретенный на одном из украинских сайтов

Фото: polradio.pl

Житель Польши колесил на Jaguar с купленным в Украине удостоверением водителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/85c/841/5c585c8413eb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/85c/841/5c585c8413eb6.jpg 2019-02-04T17:41:00+02:00 Другие страны Мужчина пытался обмануть полицейских и показал им документ, приобретенный на одном из украинских сайтов

На днях в Польше задержали водителя, который не имел водительского удостоверения, а полицейским он показал украинский документ, приобретенный в Интернете. Как оказалось, остановили нарушителя за рулем Jaguar за превышение скорости в городе Стшельце-Опольское, что на юго-западе страны.

"После задержания 58-летний водитель показал полицейским изданный в Украине документ, который должен был быть его водительским удостоверением. Подозрение полиции вызвала помещена на обратной стороне документа адрес интернет-страницы, где можно его приобрести", – сообщает polradio.pl

Проверка полицейской базы подтвердила их предположения - житель Силезского воеводства потерял право на управление транспортными средствами в 2014 году. Теперь его делом займется суд.

Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.

Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.

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