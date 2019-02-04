Житель Польши колесил на Jaguar с купленным в Украине удостоверением водителя
Мужчина пытался обмануть полицейских и показал им документ, приобретенный на одном из украинских сайтов
На днях в Польше задержали водителя, который не имел водительского удостоверения, а полицейским он показал украинский документ, приобретенный в Интернете. Как оказалось, остановили нарушителя за рулем Jaguar за превышение скорости в городе Стшельце-Опольское, что на юго-западе страны.
"После задержания 58-летний водитель показал полицейским изданный в Украине документ, который должен был быть его водительским удостоверением. Подозрение полиции вызвала помещена на обратной стороне документа адрес интернет-страницы, где можно его приобрести", – сообщает polradio.pl
Проверка полицейской базы подтвердила их предположения - житель Силезского воеводства потерял право на управление транспортными средствами в 2014 году. Теперь его делом займется суд.
Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.
Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.
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