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Житель Великобритании устроил игру с соседями ради необычного приза

8 апреля, 20:01

Сергей Пономаренко

В качестве приза победителям лото достались спагетти и туалетная бумага

Житель британского Болтона Аарон Дэвидсон решил развлечь соседей, которые вынуждены находиться дома из-за вспышки коронавируса.

Аарон устроил на улице игру в лото.

Участники находились на безопасном расстоянии друг от друга. Чтобы оглашать цифры, Аарон использовал динамик.

"Ну что же, друзья! Это ваши пол часа – для вечерней игры. Если хотите присоединиться – доставайте карточку", – объявляет Дэвидсон о начале игры.

Карточки мужчина заблаговременно разбросал по почтовым ящикам. А потом – соблюдая дистанцию, соседи сели за столики. И начали сверять числа на карточках с теми, что извлек ведущий. Победителей премировали упаковками спагетти и туалетной бумагой.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Израиле дали необычный концертво время карантина.

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Группа музыкантов выступила на крыше. Так артисты решили утешить жителей Тель-Авива, которые сидят дома целыми днями. Во время выступления исполнители придерживались между собой необходимой дистанции. Среди артистов – саксофонистка Ярден Клейман.

Люди с восторгом слушали музыку с балконов домов. Некоторые при этом даже умудрялись танцевать.

Сайт "Сегодня" писали о том, какие еще развлечения придумывают находящиеся на карантинелюди.

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Великобритания туалетная бумага приз спагетти

Источник: Сегодня

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