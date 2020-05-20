Жителей Боливии от коронавируса будут лечить таблетками от глистов

Власти города Тринидад, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса COVID-19 в Боливии, намерены раздать гражданам около 350 тысяч упаковок противогельминтного препарата, который применяется как для лечения человека, так и для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.
Об этом сообщает Reuters.
Антипаразитарный препарат ивермектин в целях борьбы с коронавирусом будут раздавать бесплатно.
В Министерстве здравоохранения Боливии заявили, что ивермектин можно применять пациентам с коронавирусом при информированном добровольном согласии, предупредив об отсутствии доказательств эффективности при лечении COVID-19 .
Отметим, что ученые из австралийского Университета Монаша и Королевской больницы в Мельбурне установили, что ивермектин подавляет коронавирус и может убить вирус в лабораторных условиях за 48 часов. Исследование на людях не проводилось.
Согласно последним данным, по состоянию на 20 мая в Боливии новым коронавирусом COVID-19 заразились 4 263 человека. Зафиксировано 174 летальных случая.
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