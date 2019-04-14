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Жителей небольшого городка в Автралии терроризирует журавль-"хулиган"

Сегодня, 02:04

Птица каждый день пытается разграбить мясную лавку и библиотеку, а потом идет инспектировать мусорные баки

Фото: Wikipedia

Журавль бролга, поселившийся в маленьком провинциальном городке Мирани в Австралии, стал создавать проблемы местным жителям, которые поначалу обрадовались такому соседству. Птица, известная также под названием Австралийский журавль, стала вести себя, как распоясавшийся подросток – мешать людям при входе в магазины и приставать к прохожим, выпрашивая еду, сообщила радиостанция ABC.

"Он появился здесь совсем недавно, после больших пожаров, бушевавших вокруг. Видимо, из-за них он остался один, - рассказала радиостанции одна из местных жительниц по имени Мирани Дебби Ольсен. - Он бродит по городу и, хулиганит, часто не со зла, а от неловкости – он же большой".

По словам горожан, Барри – так назвали журавля местные жители – поселился в городке около 3 месяца назад и почти сразу же начал злоупотреблять гостеприимством. Так, каждый день он пытается разграбить мясную лавку и библиотеку, а потом идет инспектировать мусорные баки в местном парке трейлеров. Бесцеремонная птица начал раздражать горожан, однако выгнать его никто не решается.

"Я бы посоветовал проявить осторожность в общении с бролгой, так как его массивный клюв – грозное оружие и, если птица почувствует опасность, она пустит его в ход", – рассказал АВС эксперт-орнитолог Мэтт Херринг.

По словам эксперта, Барри – еще подросток, ему около 8 месяцев и, скорее всего, став постарше и почувствовав себя увереннее, птица сама покинет город. Если же этого не произойдет, журавля придется выселить насильно, ведь пища, которую он добывает себе в городе, совершенно ему не подходит.

"Сейчас наш бролга напоминает подростка, который бродит по магазинам в черной футболке, слушая хэви-метал. А ему нужны болота, где можно найти сочные китайские орехи, корни растений и мелких земноводных. Наша еда принесет ему больше вреда, чем пользы", - пояснил орнитолог.

Австралийский журавль (бролга) – крупная птица семейства журавлей, ведущая оседлый образ жизни в Австралии и в Новой Гвинее. Область распространения этого журавля недостаточно изучена, так что его численность пока не известна орнитологам, но, предположительно, составляет от 20 тыс. до 100 тыс. особей. Австралийские журавли всеядны, их основной рацион составляет китайский водяной орех. Кроме того, они питаются корневищами других водных растений, зерном, насекомыми, моллюсками, ракообразными и лягушками.

Ранее сообщалось, что китайцы напечатали больному журавлю новый клюв на 3D-принтере.

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Тег Австралия, жители, журавли

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Источник:

ТАСС

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