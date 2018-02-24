Жители Канады страдают от сильных наводнений

Вчера, 17:28

Из-за обильных осадков и резкого потепления затопило тысячи домов


В Канаде начались сильнейшие наводнения. Свои дома покинули уже пять тысяч жителей провинции Онтарио.

Причиной такого природного катаклизма стало резкое потепление и дожди. Реки вышли из берегов и затопили тысячи домов. О пострадавших или погибших – пока не сообщали. Однако нескольких пропавших людей разыскивают полиция и спасатели.

Напомним, Новая Зеландия готовится к сильнейшему наводнениюПроливные дожди и мощный ветер уже наделали много бед на соседних тихоокеанских островах. Сейчас циклон "Гита", приближающийся к Новой Зеландии, уже получил вторую "П" из пяти возможных категорий мощности. 

Также в конце 2017 года на Шри-Ланке во время шторма "Окхи" погибло 26 человек, среди них – украинец. 

Также в январе власти Мадагаскара сообщили о том, что в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения. Кроме того, сообщали о двух пропавших без вести и трех раненых.  Более 13 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнений и риска оползней. Также около 16 тысячам учеников разрешили не посещать занятия. 
Канада, эвакуация, наводнение, стихийные бедствия
Источник:

"Сегодня"

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