Жители Канады страдают от сильных наводнений

В Канаде начались сильнейшие наводнения. Свои дома покинули уже пять тысяч жителей провинции Онтарио.

Причиной такого природного катаклизма стало резкое потепление и дожди. Реки вышли из берегов и затопили тысячи домов. О пострадавших или погибших – пока не сообщали. Однако нескольких пропавших людей разыскивают полиция и спасатели.

Напомним, Новая Зеландия готовится к сильнейшему наводнению. Проливные дожди и мощный ветер уже наделали много бед на соседних тихоокеанских островах. Сейчас циклон "Гита", приближающийся к Новой Зеландии, уже получил вторую "П" из пяти возможных категорий мощности.

Также в конце 2017 года на Шри-Ланке во время шторма "Окхи" погибло 26 человек, среди них – украинец.

Также в январе власти Мадагаскара сообщили о том, что в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения. Кроме того, сообщали о двух пропавших без вести и трех раненых. Более 13 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнений и риска оползней. Также около 16 тысячам учеников разрешили не посещать занятия.