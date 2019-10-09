Жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам: видео

Так население наказало своего мэра за невыполненные обещания

Страшен гнев мексиканского народа, народное наказание по-мексикански – еще страшнее. Мэра города Лас-Маргаритас, расположенного на юге Мексики, местные жители привязали к внедорожнику и проволокли по улицам, пока разъяренную толпу не остановила полиция. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить у толпы чиновника. В итоге он получил незначительные травмы. Около 30 жителей города задержали.

А вот жители украинских сел никого не бьют. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Черкасской области жители села сами собирают деньги на ремонт дороги. Люди не дождались помощи от государства и решили все взять в свои руки.

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И в то е врем украинские власти не сдаются. Ранее в Кабинете министров заявили, что в ближайшие пять лет основные дороги у Украине будут приведены в хорошее состояние. Кабмин обещает украинцам платные трассы и "весы" для фур.

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А еще украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине.

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