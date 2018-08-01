Жителя Шотландии судят из-за отсутствия полового органа

35-летний Карлос Делакруз, представляющийся мужчиной, в течение многих лет скрывал сразу от двух девушек отсутствие полового органа и вступал в сексуальную связь исключительно в темноте.

Две девушки, пожелавшие остаться анонимными, обратились в Шерифский суд Эдинбурга, когда обнаружили, что у их партнера нет пениса. Делакруз в ходе судебных разбирательств признал, что использовал для секса с женщинами "некий объект" без их согласия.

Подсудимый состоял с женщинами в отношениях в разное время. С первой женщиной первый контакт случился в мае 2013 года. Она призналась, что позволяла мужчине не снимать футболку, поскольку тот был якобы очень застенчив.

Вторая женщина начала отношения с Делакрузом в январе 2016 года, и спустя два месяца они уже жили вместе. Она также испытывала неприятные ощущения во время секса, и спустя девять месяцев они расстались.

К тому моменту первая партнерша уже сообщила полиции о том, что Делакруз ее обманывал. Через месяц после расставания о секрете мужчины узнала и вторая женщина. В судебных документах содержится медицинское заключение, в котором значится, что у обвиняемого нет пениса. О гендерной принадлежности Делакруза информации нет. Его обвиняют в изнасиловании.

Напомним, имплант для пениса поднимет его простым нажатием на кнопку.

Также мы писали, что в Индии девушка серпом отрезала парню пенис, чтобы он не женился на другой. Молодой человек остался жив, но орган его спасти не удалось.

Тем временем в Азербайджане родился малыш с двумя пенисами.