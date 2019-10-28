Живая цепь длиной в 171 километр: в Ливане прошла очередная акция протеста (яркие фото и видео)

На 171 километр протянется живая цепь от столицы Ливана, Бейрута, на север страны. Таким образом местные жители призывают власти уйти в отставку. Участники акции поют национальный гимн и скандируют: "Нам нужны наши права". Кроме того, митингующие блокируют главные дороги страны, а банки, школы и крупные предприятия объявили, что пока они будут оставаться закрытыми. Антиправительственные протесты в Ливане продолжаются с 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора за пользование мессенджерами, такие как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков.

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Позже стало известно, что армия разместила посты в Бейруте, где проходят акции протеста. Присутствие военнослужащих на улицах столицы усилено по просьбе премьер-министра Саада Харири, который обратился к командующему армией генералу Джозефу Ауну с призывом обеспечить защиту участников мирных акций протеста.

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