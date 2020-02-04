Живущая в Китае украинка: Умерших от вируса сжигают, а на людей без масок "охотятся" дроны

В Китае дроны работают, как в фантастических фильмах, - следят за гражданами на улицах и выискивают нарушителей "масочного" режима

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Коронавирус продолжает активно расползаться по миру. На сегодняшний день заболело уже 20623 человека, 427 умерло. Но есть и хорошая новость – число выздоровевших продолжает расти, сейчас это уже 665 счастливцев, которые полностью здоровы. Причем некоторых из них врачи в буквальном смысле слова вытащили с того света.

Главное – без паники

Неделю назад, украинка, живущая 6 лет в Китае, рассказала "Сегодня", что на самом деле происходит в Поднебесной. После публикации интервью связаться с Екатериной Ли не удавалось ни по каким средствам связи. Но мы все же поговорили с ней через WeChat (китайский вариант Viber). Оказалось, что за "излишнюю разговорчивость" власти отключили Екатерину от всех известных соцсетей и программ-чатов. Вот так, оказывается, в Китае борются с тем, чтобы по миру не распространялась паника.

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"Так паники на самом деле никакой и нет, – рассказывает Катя. – Даже кажется, что уже все пошло на спад. Аптеки и магазины работают. Люди стали чаще выходить на улицу. И мы с мужем не удержались и вчера совершили вечерний променад по городу. Дома надоело сидеть. Кроме того, местные врачи говорят, что молодым людям с крепким иммунитетом боятся нечего. Знаю несколько случаев, когда один член семьи заболевал коронавирусом, но не зная этого, находился 7-10 дней дома. И, кроме него, никто из семьи не цеплял заразу".

Вакцина от коронавируса

В городе, где живет Катя (Чженчжоу, это 5 часов езды от Ухани) все улицы и подъезды моют 2 раза в день – утром и вечером. По словам украинки, вымывают, скорее всего, какой-то химией, но специфического запаха нет. В Чженчжоу на сегодняшний день заболело 85 человек, 13 из которых полностью выздоровели. Летальных случаев не зарегистрировано.

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"Пошла информация о том, что американцы уже изобрели вакцину от коронавируса, – говорит Катя. – Не знаю, насколько это правда, но у нас говорят, что уже сейчас будут лечить ею всех, кто болен".

Во многих провинциях уже с 17 февраля откроются все учебные заведения, торговые центры. Некоторые города решили продлить карантин до марта. А вот провинция Хубей и город Ухань, скорее всего, будут закрыты до апреля.

Что происходит в Ухане

Соседние страны все еще боятся распространения вируса, поэтому закрыли границы для китайцев и иностранцев, у которых есть рабочая виза в провинции Хубей. Бизнес вообще очень пострадал. Люди теряют большие деньги из-за того, что торговые центры не работают, а арендную плату за помещения все равно надо платить.

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Фото: China Daily via REUTERS

По словам Кати, пока за отсутствие масок не штрафуют. Но в Ухане и в некоторых других провинциях по городу летают беспилотники, которые "охотятся" на людей без масок. Они подлетают к человеку и культурно просят надеть маску. Если дроны видят скопление людей, особенно без масок, то просят разойтись. При отказе это сделать, дроны вызывают патруль.

Видео с таких квадрокоптеров полно в китайском интернете. Люди возмущаются не действиями властей, а пишут гневные комментарии нарушителям "масочного режима". К слову сказать, несознательных граждан без защиты не так уж и много.

Дроны в Китае "охотятся" на людей без масок

Почему сжигают тела

Пару дней назад Китай официально заявил, что тела всех людей, которые умерли из-за коронавируса, они сжигают в специальных крематориях. Эта информация породила всевозможные слухи в Европе. Мол, что ж это за "чума" такая, что людей даже по-человечески не хоронят. Мы уточнили этот вопрос у Екатерины.

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"В Китае всегда сжигают умерших. – говорит Катя. – Всегда. Не важно от чего умер человек, его тут не хоронят, как это принято у нас. Быть погребенным в земле тут могут себе позволить только очень-очень богатые люди. Место на кладбище может стоить, как хорошая квартира в престижном районе. Поэтому кремируют всех. Иногда у людей нет средств похоронить даже небольшую урночку с прахом. Тогда умерший родственник остается "жить" на полочке в квартире. Тут их называют "тихими соседями".

Напомним, что из-за вспышки коронавируса лихорадит нефтяную сферу, цены пошли в гору после рекордного обвала. А тем временем ВОЗ таки официально объявил ситуацию с коронавирусом эпидемией. Украинцы не остаются в стороне проблемы, руководство НАУ вместе со студентами отправили своим партнерам в Китай гуманитарную помощь с медицинскими масками.

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